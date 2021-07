DGAP-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

123fahrschule SE forciert weiteres Wachstum durch Expansion nach München



19.07.2021 / 09:12

123fahrschule SE forciert weiteres Wachstum durch Expansion nach München



Köln, 19. Juli 2021 - Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: LTQ), eine führende, digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, erweitert ihre Marktpräsenz um die Region Süddeutschland und eröffnet zum 1. September einen neuen Standort in München. Damit wird das Unternehmen nun neben dem Ruhrgebiet in den drei bundesweit bevölkerungsreichsten Städten Berlin, Hamburg und München mit einem digital gestützten Fahrausbildungs-Angebot aktiv sein.



Ähnlich wie bei der Expansion nach Hamburg übernimmt die Gesellschaft eine bestehende Fahrschule, gründet aber dieses Mal eine eigene Dependance im zentral gelegenen Münchner Stadtteil Pasing. Das Viertel gilt als "Schulstadt" mit zahlreichen Bildungseinrichtungen für junge Leute und bietet so Kontaktnähe und Visibilität bei der Kernzielgruppe des Unternehmens. Für den Gesamtmarkt München wird ein Marktvolumen von rund 40 Mio. Euro erwartet.



Boris Polenske, CEO der 123fahrschule: "Die 123-Landkarte wird immer dichter. München passt dabei perfekt in unsere auf Effizienz getrimmte Wachstumsstrategie, da wir von hieraus mit einem einzigen Standort die gesamte Metropolregion bedienen können. Die Stadt selbst zeichnet sich durch ein sehr gutes Straßennetz sowie eine optimale Infrastruktur aus und bietet perfekte Voraussetzungen für eine gelungene Fahrschulausbildung."



Wie die Gesellschaft bereits auf der Hauptversammlung Ende Juni 2021 skizziert hat, gilt gerade die Gewinnung von Fahrlehrern als Schlüsselfaktor für weiteres Wachstum im Fahrschulmarkt. Hier bietet ein attraktiver Standort in der bayrischen Landeshauptstadt zusätzliche Anziehungskraft, um motivierte Talente für die 123fahrschule SE zu begeistern.



__________________________________________________________________________

Über die 123fahrschule SE

Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: LTQ) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit 31 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

