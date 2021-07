Palo Alto Networks Long: 78 Prozent Chance! von Harald Zwick - 19.07.2021, 08:30 Uhr Der Aktienkurs von Palo Alto Networks hat nach dem Sell-Off Mitte März 2020 vorweisbare Zugewinne erreicht und entwickelt sich innerhalb eines längerfristigen Aufwärtstrends. Aktuell hat sich ein All Time High bei 396,79 US-Dollar herausgebildet, das nach Februar 2021 erneut getestet wird. Hält das Momentum an, ist ein Hochlaufen an die Marke von 435,84 Euro möglich. Palo Alto Networks, der weltweit führende Anbieter ...

