Diese übersehene Aktie erfüllt fast alle Warren-Buffett-Kriterien und zahlt stetig steigende Dividenden.Obwohl Warren Buffett nicht vorrangig in Dividendenaktien investiert, hält er dennoch zahlreiche entsprechende Werte. Dazu gehören beispielsweise Bank of America, Coca-Cola und Chevron. Zu seinen Hauptkaufgründen gehören vielmehr eine gute Marktstellung, beliebte Produkte, ein gutes Management, stetiges Ertragswachstum, eine solide Bilanz und nicht zuletzt eine günstige Aktienbewertung. So wie sie aktuell die CEWE Stiftung & Co. KGaA bietet. Geschäftsmodell & Wettbewerbsvorteile CEWE Stiftung & Co. KGaA mit Sitz in Oldenburg ist ein führender europäischer Anbieter von Fotodienstleistungen …