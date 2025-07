© Foto: Philipp Schulze - dpa

Die Bundeswehr will Milliarden in neue Jets und Panzer investieren. Besonders Rheinmetall und KNDS stehen vor gigantischen Aufträgen. Nur Engpässe in der Rüstungsindustrie könnten den Mega-Plan bremsen. Deutschland plant eine massive Aufrüstung der Bundeswehr und bereitet nach Insiderangaben dutzende milliardenschwere Beschaffungen vor. Im Zentrum stehen 20 hochmoderne Eurofighter-Jets für die elektronische Kriegsführung, die mit vier bis fünf Milliarden Euro veranschlagt sind, wie Reuters berichtet. Zusätzlich sollen bis zu 5.000 Boxer-Transport- und Spähpanzer von KNDS und Rheinmetall sowie mindestens 3.500 Schützenpanzer des finnischen Herstellers Patria angeschafft werden. Allein diese …