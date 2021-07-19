FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AEON METALS LTD. D6V1 AU000000AML5
AB/FROM ONWARDS 19.07.2021 08:06 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AEON METALS LTD. D6V1 AU000000AML5
AB/FROM ONWARDS 19.07.2021 08:06 CET
AEON METALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de