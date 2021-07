Der Nürnberger Spielwarenproduzent VEDES hat mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH eine stille Beteiligung in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro bis zum 31. Dezember 2028 vereinbart. Damit diese stille Beteiligung auch wie gewünscht zustande kommt, müssen die Anleihebedingungen der ausstehenden VEDES-Anleihe 2017/22 angepasst werden, u.a. soll die Anleihe bis 2026 zu einem reduzierten Zinskupon von 3,5% p.a. und mit einem Volumen von 12,5 Mio. Euro verlängert werden. Diesen Punkten müssen die Anleihegläubiger der VEDES AG bei einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 24.07. und 26.07.2021 allerdings erst noch zustimmen. Dr. Thomas Märtz, Vorstandsvorsitzender der VEDES AG, erklärt uns im Interview, warum sich der Nürnberger Spielwarenriese für diesen Weg entschieden hat und welche Vorteile eine Beteiligung der BayBG für VEDES und seine Gläubiger mit sich bringt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Märtz, die VEDES AG möchte aufgrund einer möglichen stillen Beteiligung ihre Anleihebedingungen anpassen. Warum ist das nötig und was steckt hinter diesen Plänen?

Thomas Märtz: Zunächst einmal sehen wir in der stillen Beteiligung dieses renommierten Investors eine tolle Möglichkeit, unser wirtschaftliches Eigenkapital noch weiter zu stärken - auch zum Wohl unserer Anleihe-Investoren. Die stille Beteiligung der BayBG steht unter dem Vorbehalt, dass u. a. unsere ausstehende 25 Mio. Euro-Anleihe 2017/2022 im Volumen von 12,5 Mio. Euro bis zum 17. November 2026 verlängert wird. Aus diesem Grund schlagen wir unseren Anleihegläubigern die Prolongation vor. Dadurch verschaffen wir uns ein hohes Maß an Planungssicherheit. Gleichzeitig ist es so, dass wir über eine sehr gute Liquiditätsausstattung verfügen und deshalb komfortabel die Hälfte des Anleihevolumens vorzeitig zurückführen wollen.

Anleihen Finder: Was versprechen Sie sich konkret von der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH als stillen Teilhaber und wie wird sich diese Beteiligung auf die VEDES Gruppe und deren Struktur auswirken?

Thomas Märtz: Die BayBG ist ein renommierter und erfahrener Finanzierungspartner, der seit mehr als 45 Jahren mittelständische ...

