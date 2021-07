Korrektur nach Regieplan videoanalyse marktbericht

Die Warnung kam zum richtigen Zeitpunkt



Bereits im letzten Marktbericht haben wir vor einer Korrektur an der Wall Street gewarnt. Die Kurse vor allem im Technologiebereich sind kurzfristig zu schnell und zu steil gestiegen. Die Überhitzung in den Charts war deutlich zu sehen. Die letzten Tage konnten Anleger die Höchststände für Gewinnmitnahmen nutzen, um nun auf günstigeren Niveaus wieder einzusteigen. Wohin die US-Indizes gehen könnten, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.



