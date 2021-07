Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit klaren Verlusten in den Handel gestartet. Kurz nach Eröffnung der Handelssitzung stand der ATX mit Verlusten von 0,98 Prozent bei 3.361,17 Einheiten. Bereits am vergangenen Freitag hatte der heimische Leitindex mit Abschlägen geschlossen.Zuvor waren auch die Vorgaben der Börsen in den USA vom Freitag und Asien vom heutigen Montag schwach ausgefallen. In Fernost ...

