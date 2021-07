Das südkoreanische Unternehmen Posco Chemical plant den Bau einer weiteren Fabrik für Kathodenmaterialien in seinem Heimatland. Diese soll in der Küstenstadt Pohang entstehen und über eine Jahreskapazität von 60.000 Tonnen verfügen. Aber auch die Pläne für Werke im Ausland werden konkreter. Nach Fertigstellung - geplant ist 2025 - wird die Fabrik in Pohang das dritte Werk von Posco Chemical für Kathodenmaterialien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...