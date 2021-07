Über die aktuelle Nachrichtenlage und die aktuelle Situation bei Varta hat DER AKTIONÄR zuletzt eingehend berichtet. Die Aktie konnte in den letzten Handelstagen zulegen und sich immer weiter von der charttechnischen Unterstützung bei 130 Euro lösen. Mit dem Stimmungsumschwung bei DAX und Co zum Wochenstart steht auch die Aktie des Batterieherstellers unter Druck.Aktuelle Nachrichten sind bei Varta derzeit eher Mangelware. Das dürfte sich schon bald ändern: Am 13. August stehen die Zahlen für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...