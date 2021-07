Die Wiener Börse hat am Montagvormittag mit deutlichen Abschlägen tendiert. Gegen 10.00 Uhr stand der ATX mit einem Minus von 1,22 Prozent bei 3.352,95 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime lag mit 1,43 Prozent in der Verlustzone bei 1.700,33 Einheiten.Zuvor waren auch die Vorgaben der Börsen in den USA vom Freitag und Asien vom heutigen Montag schwach ausgefallen. In Fernost dürfte vor allem ...

