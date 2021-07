Düsseldorf (ots) - Anmoderationsvorschlag: Vor allem Eltern standen in gut anderthalb Jahren Corona eigentlich ständig unter Strom. Denn neben dem Homeoffice mussten Mama und Papa die Kids betreuen oder als Lehrer einspringen. Diese Zeiten sind wahrscheinlich erst mal vorbei - mal sehen, was der Herbst in Sachen Corona bringt. Allerdings wird es immer wieder ähnliche Situationen geben - zum Beispiel, wenn die Kids krank sind, man aber eigentlich arbeiten muss, oder in den Ferien, wenn man zumindest kleinere Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen kann. Die Firma Henkel hat sich da jetzt etwas einfallen lassen und arbeitet nun mit voiio zusammen, einem Unternehmen für virtuelle Kinderbetreuung. Jessica Martin weiß mehr darüber.Sprecherin: Gerade für Eltern waren die Lockdowns eine große Herausforderung, sagt auch Nils-Holger Gutjahr, Standortleiter von Henkel in Köln und Vater einer fünfjährigen Tochter.O-Ton 1 (Nils-Holger Gutjahr, 11 Sek.): "Die Situation war sehr belastend für mich und meine Frau, gerade in den ersten Wochen vom letzten Frühjahr, wo wirklich alles geschlossen war, bedurfte es einer sehr großen Koordination und Organisation zwischen uns beiden."Sprecherin: Zum Glück kooperiert sein Arbeitgeber seit Corona mit voiio, einer Plattform, die vielfältige Angebote für virtuelle Kinderbetreuung im Programm hat.O-Ton 2 (Nils-Holger Gutjahr, 15 Sek.): "Als Voraussetzung braucht man eigentlich nur einen Internetanschluss und einen Laptop oder ein Tablet mit einer Kamera und kann dementsprechend diese virtuellen Angebote von Kinderbetreuung bis hin zu einzelnen Freizeitaktivitäten oder später auch Feriencamps dazu buchen."Sprecherin: Für jedes Kind, jede Situation und jeden Geschmack ist was dabei.O-Ton 3 (Nils-Holger Gutjahr, 14 Sek.): "Das geht von irgendwelchen Sportkursen, Tanzkursen bis hin zu Basteln, und das Angebot richtet sich an alle Kinder zwischen fünf und 16 Jahren und kann entsprechend je nach individuellen Bedürfnissen dazu gebucht werden von den einzelnen Kollegen und Mitarbeitern."Sprecherin: Außerdem gibt es maßgeschneiderte Nachhilfe und Angebote für die gestressten Eltern: Sie können zum Beispiel Webinare rund um die Kindererziehung belegen oder individuelle Coachings buchen. Das Beste dabei: Die Angebote bleiben trotz der aktuellen Lockerungen bestehen und werden weiterhin gerne genutzt.O-Ton 4 (Nils-Holger Gutjahr, 12 Sek.): "Gerade die Webinare für die Eltern sind ja immer aktuell, man kann sich ja immer weiter fortbilden, insofern benutzen wir das weiter, aber auch die Betreuungsangebote - gerade, wenn das Kind mal krank ist oder auch die Kita mal wieder verkürzte Zeiten hat."Sprecherin: Denn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist seit Jahrzehnten wichtiger Teil der Firmenphilosophie - auch unabhängig von Corona.Abmoderationsvorschlag: Die Corona-Lage entspannt sich vorerst etwas. Kitas und Schulen haben wieder auf und die Kids müssen nicht mehr nebenbei im Homeoffice betreut werden. Allerdings stehen die Ferien vor der Tür und vor allem kleine Kinder werden schnell mal krank. Um hier einfach flexibler zu sein und den Druck für Eltern etwas rauszunehmen bietet Henkel nun seinen Mitarbeitern eine virtuelle Kinderbetreuung an. Mehr Infos dazu unter henkel.de.Pressekontakt:Linda Gehring+49 211 797-7265linda.gehring@henkel.comOriginal-Content von: Henkel AG & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9537/4971959