Lufthansa-Puts mit 102%-Chance bei Erreichen des nächsten Kurszieles

Laut Analyse von www.godmode-trader.de wird es für die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) zunehmend kritisch. Nachdem die Aktie, die sich in einer übergeordneten Trendwendeformation befindet, die Unterstützung bei 10 Euro unterschritten hatte, fiel sie auch unter die Unterstützung bei 9,58 Euro zurück. Somit könnte nun ein weiterer Kursrutsch auf 8,80 Euro eintreten. Wird auch diese Marke unterschritten, dann eröffnet sich negatives Kurspotenzial bis an die mittelfristige Abwärtstrendlinie bei 7,75 Euro, das sich dann sogar bis an das Vorjahrestief aufbauen könnte. Erst oberhalb von 10 Euro könnte es wieder weiter aufwärts gehen.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 9,38 Euro eher von einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung auf das Minimalziel von 8,80 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Marktmeinung mit Short-Hebelprodukten zu optimieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 10,00 Euro

Der DZ Bank-Put-Optionsschein auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis bei 10,00 Euro, Bewertungstag 17.9.21, BV 1, ISIN: DE000DF7C119, wurde beim Aktienkurs von 9,40 Euro mit 1,03 - 1,06 Euro gehandelt.

Gibt die Lufthansa-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 8,80 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,41 Euro (+33 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 9,898 Euro

Der SG-Open End Turbo-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,898 Euro, BV 1, ISIN: DE000SD64VR7, wurde beim Aktienkurs von 9,40 Euro mit 0,53 - 0,54 Euro taxiert. Bei einem Kursrückgang der Lufthansa-Aktie auf 8,80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,09 Euro (+102 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 10,423 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,423 Euro, BV 1, ISIN: DE000HR88001, wurde beim Aktienkurs von 9,40 Euro mit 1,04 - 1,08 Euro quotiert. Beim Lufthansa-Aktienkurs von 8,80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,62 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lufthansa-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lufthansa-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de