Wien (www.anleihencheck.de) - Der Abschluss der strategischen Evaluierung der EZB rückt die bevorstehende Zinssitzung in ein neues Licht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem die erhöhten Anleihekäufe im Rahmen des Anleihekaufprogramms PEPP im Juni bestätigt worden seien, habe die Juli-Zinssitzung als Non-Event gegolten, bevor es im September wieder spannend werden sollte. Nun blicke man aber nächsten Donnerstag sehr gespannt nach Frankfurt, denn EZB-Präsidentin Lagarde habe im Juli bereits verkündet, die ersten Weichen zur Implementierung der neuen Strategie zu stellen. Der EZB-Rat werde über eine Anpassung der Forward Guidance beraten, wie die EZB-Chefin in einem Interview mit der Financial Times (EN) verraten habe. ...

