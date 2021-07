Köln (www.fondscheck.de) - Die Hauptaktienmärkte zeigten im Juni insgesamt eine freundliche Entwicklung, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Growth Fonds (ISIN LU0095335757/ WKN 989614).Unterstützt von Wechselkursgewinnen habe der US-amerikanische Markt am besten abgeschnitten. Nebenwerte hätten sich allgemein schwächer als Standardwerte entwickelt und in Europa sogar Verluste verzeichnet. Die Aktienmärkte der Schwellenländer hätten auf breiter Basis zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...