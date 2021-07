Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat erneut in eine Ausweitung der Wallbox-Produktion investiert und bereits im Juni eine dritte Fertigungslinie in Betrieb genommen. Als Grund wird der anhaltende Nachfrage-Boom genannt. Erst im Januar 2021 hatte Heidelberger Druck eine zweite Produktionslinie eröffnet und seine damalige Kapazität verdoppelt. Am Standort Wiesloch-Walldorf werden nun auf allen drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...