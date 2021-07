Die Aktie des chinesischen Autoherstellers BYD startet verhalten in die neue Woche. Der Preis für einen Anteilsschein sackte bereits die letzten fünf Handelstage ab. Damit notiert der Kurs jetzt an einer wichtigen Unterstützung. Diese muss jetzt halten, sonst droht ein herber Rückschlag.Die Papiere von BYD konnten bis in den Juli rund 60 Prozent zulegen. Seit einigen Tagen geht nun der Rallye die Puste aus. Vor einer Woche versuchte der Titel noch einen erneuten Angriff auf den aktuellen Widerstand ...

