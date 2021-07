FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal sowie höheren Jahreszielen von 170 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen an das Medizintechnik-Unternehmen sollten infolge der starken Zahlen nun deutlich steigen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2021 / / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005313704