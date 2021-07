Windows Hello soll eigentlich für eine einfache und gleichzeitig sichere Anmeldung sorgen. Sicherheitsforscher konnten jetzt jedoch mit einem Trick die Gesichtserkennungslösung aushebeln. Unter dem Namen Windows Hello fasst Microsoft die Möglichkeiten zur biometrischen Anmeldung zusammen. Neben Fingerabdruckscannern unterstützt das System auch Gesichtserkennung. Dafür ist zwingend eine Webcam nötig, die neben einem normalen Bildsensor auch ein Infrarotbild des Computer-Besitzers anfertigen kann. Das Problem: Eine Kamera kann auch im gesperrten Zustand an den Computer ...

