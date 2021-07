Koblenz (ots) - Baulig Consulting hat die Hochwasserhilfe des Kreises Ahrweiler mit einer Sofortspende in Höhe von 20.000 EUR unterstützt. Dem Spendenaufruf des Unternehmens in den sozialen Netzwerken sind über das Wochenende außerdem zahlreiche Kunden und Geschäftspartner gefolgt.Die Menschen in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten sind dringend auf Hilfe angewiesen. Um schnell und unkompliziert einen Beitrag zu leisten, hat die Koblenzer Unternehmensberatung Baulig Consulting 20.000 EUR an den Kreis Ahrweiler gespendet. Zahlreiche Geschäftspartner und Kunden haben sich dem Spendenaufruf von Baulig Consulting in den vergangenen Tagen bereits angeschlossen. Insgesamt rund 40.000 EUR sind so bisher für Betroffene zusammengekommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Baulig Consulting haben am Wochenende außerdem in Bad Neuenahr-Ahrweiler Trinkwasser und Mahlzeiten verteilt.Gründer und Co-Geschäftsführer Andreas Baulig appelliert an all diejenigen, die ebenfalls in der Lage sind einen Beitrag in Form von Spenden zu leisten: "Die Hochwasserkatastrophe geht uns bei Baulig persönlich nahe. Viele Menschen in unserem Umfeld sind von den Überschwemmungen betroffen. Wer helfen kann, ist jetzt gefragt. Um die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten zu unterstützen, sollte jeder, der kann durch Spenden unterstützen. Wir haben in einem ersten Schritt 20.000 EUR an die Hochwasserhilfe des Kreises Ahrweiler gespendet. Durch unseren Spendenaufruf in den sozialen Medien haben Kunden und Geschäftspartner bisher etwa nochmal die gleiche Summe an unterschiedliche Hilfsaktionen für Hochwasseropfer gespendet. Unsere Anerkennung gilt an diesen Tagen am allermeisten den haupt- und ehrenamtlichen Helfern. Ihre Arbeit werden wir weiter unterstützen."Spendeninformationen Kreis AhrweilerSpendenkonto "Hochwasser" bei der Kreissparkasse Ahrweiler, IBAN: DE86 5775 1310 0000 3394 57, BIC: MALADE51AHRSpendeninformationen Aktion Deutschland HilftSpendenstichwort: Hochwasser Deutschland 2021, IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30, BIC: BFSWDE33XXXPressekontakt:Ruben SchäferPressesprecherpresse@bauligconsulting.de+49 (0) 1520 4907120Baulig Consulting GmbHRizzastraße 4156068 KoblenzOriginal-Content von: Baulig Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143369/4972224