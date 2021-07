In diesem Monat hat der staatlich organisierte Verkauf von medizinischen Cannabis an Apotheken begonnen. Erlaubt ist medizinisches Cannabis in Deutschland seit 2017. Seitdem dürfen es Ärzte etwa zur Schmerzlinderung verschreiben. Aber bislang haben die Apotheken medizinisches Cannabis nur aus Importen beziehen können, weil der Bund eine eigene Cannabis-Agentur aufbauen wollte. Über den Cannabis-Markt spricht Martin Kerscher bei wallstreet:online TV mit Pia Marten, Vorstandschefin der Cannovum AG in Berlin, ein börsennotierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller von medizinischen Cannabis. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag