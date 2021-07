Die ACCENTRO Real Estate AG verpasst sich weiteren Portfoliozuwachs: Hierfür baut das Wohnungsprivatisierungsunternehmen seinen Immobilienbestand in NRW erneut signifikant aus. Konkret erwirbt ACCENTRO 150 Einheiten mit einer Fläche von insgesamt 9.525 qm an den Standorten Essen, Neuss, Duisburg und Wuppertal. Damit vergrößert das Unternehmen sein Immobilienportfolio in NRW um 45% von 332 auf nunmehr ...

