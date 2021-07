ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev vor den am 29. Juli erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe vor der Bekanntgabe der Zahlen zum zweiten Quartal Konsensschätzungen veröffentlicht, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Schätzungen erschienen nachvollziehbar, dennoch sei er mit Blick auf die Umsätze positiver und die Margen negativer gestimmt. Seines Erachtens ist der geschäftliche Wechselkursdruck im Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika sowie in Südamerika nicht ausreichend berücksichtigt worden./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2021 / 05:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2021 / 05:26 / GMT



ISIN: BE0974293251

