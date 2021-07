Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430) fertigt bereits seit 2020 in allen produzierenden Tochtergesellschaften CO2-neutral. Für 2021 werden nun auch alle nicht-produzierenden Tochtergesellschaften und alle Joint Ventures in die CO2-Neutralität von FUCHS mit einbezogen - unabhängig davon, wie stark FUCHS an einem Unternehmen beteiligt ist. FUCHS setzt damit einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie, die seit fast zehn Jahren verfolgt wird. Großgeschrieben wird dabei das Ziel der CO2-Neutralität nach dem Prinzip "Vermeiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...