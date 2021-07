Paypal-Nutzer in den USA können seit Oktober 2020 einfach und bequem über die App Bitcoin und einige weitere Kryptowährungen kaufen, aufbewahren und verkaufen. Das Feature erfreut sich wachsender Beliebtheit. Jetzt öffnet sich der Online-Bezahldienst auch für Krypto-Trader mit tiefen Taschen. Das Unternehmen hat in der Vorwoche angekündigt, das Limit für Krypto-Käufe für Nutzer in den USA von 20.000 auf 100.000 Dollar pro Woche zu erhöhen. Die bisherige Obergrenze für Krypto-Käufe von 50.000 Dollar ...

