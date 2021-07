Innsbruck, Austria (ots/PRNewswire) - AV-Comparatives hat soeben den ersten Halbjahresbericht seiner Cybersecurity Business Main-Test Serie veröffentlicht. Dieser State-of-the-Art Test im Bereich der Cybersicherheit für Unternehmen kombiniert die Ergebnisse des Business Real-World Protection Tests, des Business Malware Protection Tests, des Business Performance Tests und eine Übersichte über die Benutzerfreundlichkeit und ausführliche Produkt-Reviews.AV-Comparatives, ein weltweit anerkanntes Testinstitut für Sicherheitssoftware, freut sich, den ersten Halbjahresbericht der Business Main-Test Serie für 2021 zu veröffentlichen. Nicht weniger als 19 beliebte Business-Cybersecurity-Produkte wurden in dieser Testreihe untersucht, die aus einem Real-World Protection Test, einem Malware-Protection Test und einem Business Speed Impact Test besteht.Die Bedrohungslandschaft entwickelt sich rasant weiter und stellt die Hersteller von Antivirenlösungen vor neue Herausforderungen. Der Testbericht zeigt, wie sich Sicherheitsprodukte an diese angepasst und den Schutz im Laufe der Jahre verbessert haben.Wenn es um die Cybersicherheit von Unternehmen geht, ist die Business Main-Testreihe von AV-Comparatives ein bahnbrechender Test im gegenwärtigen Szenario. Der reale Schutztest imitiert Online-Malware-Angriffe, denen typische Geschäftsanwender ausgesetzt sind. Der Malware-Schutztest basiert auf der Annahme, dass die Malware bereits auf der Festplatte vorhanden ist oder über Wechseldatenträger oder das LAN in das Testsystem gelangt. Der Speed-Impact Test schließlich bewertet die Auswirkungen jedes getesteten Produkts auf die Systemleistung. Es wurden auch falsch-positive Tests durchgeführt, um zu verhindern, dass legitime Software von den Produkten als schädlich identifiziert wird.In der Business-Haupttestreihe wurden die folgenden Business-Produkte unter Microsoft Windows 10 64-Bit getestet.- Acronis Cyber Protect Cloud with Advanced Security pack- Avast Business Antivirus Pro Plus- Bitdefender GravityZone Elite- Cisco Secure Endpoint Essentials- CrowdStrike Falcon Pro- Elastic Security- ESET PROTECT Entry with ESET PROTECT Cloud- FireEye Endpoint Security- Fortinet FortiClient with EMS, FortiSandbox & FortiEDR- G Data Endpoint Protection Business- K7 Enterprise Security Advanced- Kaspersky Endpoint Security for Business -Select, with KSC- Malwarebytes EDR- Microsoft Defender Antivirus with MEM- Panda Endpoint Protection Plus on Aether- Sophos Intercept X Advanced- Vipre Endpoint Cloud- VMware Carbon Black Cloud Endpoint StandardWie in den vergangenen Jahren werden auch in diesem Jahr die "Approved Business Product"-Awards von AV-Comparatives an qualifizierte Produkte vergeben. Um von AV-Comparatives als "Approved Business Product" zertifiziert zu werden, müssen die getesteten Produkte mindestens 90 % im Malware Protection Test mit null Fehlalarmen und mindestens 90 % im gesamten Real-World Protection Test mit weniger als hundert Fehlalarmen erreichen. Die Namen der zertifizierten Produkte für Juli 2021 sind im soeben veröffentlichten Testbericht genannt."Wir schätzen die Anbieter, die an der Business Main-Testreihe teilgenommen haben, dafür, dass sie ihre Business-Produkte öffentlich von einem unabhängigen Labor testen lassen und damit ihr Engagement für die Verbesserung ihrer Produkte, die Transparenz gegenüber ihren Kunden und ihr Vertrauen in die Qualität ihrer Produkte zeigen. Wir möchten auch den Anbietern gratulieren, deren Produkte die Zertifizierungskriterien erfüllt haben und somit den AV-Comparatives Approved Business Security Product Award für Juli 2021 erhalten", so AV-Comparatives Mitbegründer Peter Stelzhammer. "In Zeiten immer raffinierterer Angriffe kann eine Firma durch einen erfolgreichen Angriff ruiniert werden. Schutz gegen Cyberkriminalität ist wichtiger denn je.Insgesamt bietet der AV-Comparatives Business Report Juli 2021 IT-Managern und CISOs ein detailliertes Bild der Stärken und Schwächen der getesteten Produkte, so dass sie fundierte Entscheidungen darüber treffen können, welche Produkte für ihre spezifischen Anforderungen geeignet sein könnten.Wie alle öffentlichen Testberichte von AV-Comparatives ist auch der Enterprise and Business Endpoint Security Report für jedermann kostenlos verfügbar: Enterprise - AV-Comparatives (https://www.av-comparatives.org/enterprise/)Über AV-Comparatives: AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests anbietet, um die Wirksamkeit von Sicherheitssoftwareprodukten und mobilen Sicherheitslösungen zu untersuchen. Mit einem der weltweit größten Samplesammelsysteme hat sie eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen. AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche AV-Test Ergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives bietet ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für die Leistungsfähigkeit von Software.Photo(s): https://mma.prnewswire.com/media/1576575/AV_Comparatives.jpghttps://mma.prnewswire.com/media/1576576/AV_Comparatives.jpghttps://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpgContact Details:e-mail: media@av-comparatives.orgphone: +43 720115542Contact: Peter StelzhammerOriginal-Content von: AV-Comparatives GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055481/100874587