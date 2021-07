Kurssprünge am ersten Handelstag, wie sie bei Coinbase, Snowflake oder Airbnb zu beobachten waren, vermitteln den Eindruck, dass Knaller-Renditen bei Börsengängen nur am Anfang möglich sind. Unternehmen wie Zoom, Fiverr und Futu zeigen aber, dass sich IPO-Raketen auch auf Sicht richtig lohnen können.Ein 5.000-Euro-Investment in Zoom zum IPO im April 2019 hat sich bis Montag auf 50.273 Euro mehr als verzehnfacht. Wer im Juli 2019 beim Börsengang von Fiverr dabei war, hat heute eine 48.614 Euro schwere ...

