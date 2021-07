Delaware (www.fondscheck.de) - Lazard Asset Management (LAM) bestellt mit sofortiger Wirkung Joanne Choi zum Managing Director und Chief Marketing Officer, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Choi, die in New York ansässig ist, kommt von Goldman Sachs Asset Management, wo sie als Head of Global Marketing tätig war. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...