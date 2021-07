Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt am Montag die Nel ASA-Aktie . Der Kurs des Papiers sackt kräftig ab. Zu den auffälligsten Papieren am Aktienmarkt gehört heute die Aktie von Nel ASA. Das Papier verzeichnet aktuell einen Kursverlust von 6,80 Prozent. Es hat sich um 11 Cent gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag verbilligt und kostet nunmehr nur noch 1,57 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...