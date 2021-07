Unterföhring (ots) - Einfach helfen. Bei dieser Gala möchte jeder mithelfen, um möglichst viele Spenden für die Opfer der Hochwasser in NRW, Bayern und Rheinland-Pfalz zu sammeln: Marlene Lufen, Hella von Sinnen, Julia Leischik, Angelina Kirsch, Bettina Schliephake-Burchardt, Nikeata Thompson, Annemarie und Wayne Carpendale, Thore Schölermann, Matthias Opdenhövel, Ralf Schmitz, Frank Rosin, Christian Düren, Jochen Schropp, Alexander Kumptner und viele weitere Stars nehmen die Spenden der Zuschauer:innen in der Spendengala "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" am Samstag, 24. Juli, an den Telefonen entgegen. Daniel Boschmann moderiert "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" live aus Köln.SAT.1-Chef Daniel Rosemann: "Diese unfassbaren Hochwasser lassen niemanden kalt. Direkt nach Ankündigung der Gala am Freitag haben uns viele Künstler angeschrieben, dass sie unbedingt mithelfen wollen, möglichst viele Spenden zu sammeln. Darüber hinaus möchten wir den Menschen, die alles verloren haben, und den Rettern und Helfern, die Tag und Nacht mit bedingungslosem Einsatz das große Leid erträglicher machen, voller Respekt zeigen. 'Ihr seid nicht allein. Deutschland hilft.'"Gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" sammelt SAT.1 in der Gala "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" Spenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Spenden sind ab sofort möglich unter www.sat1hilft.de.SAT.1 bietet zu "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" Live-Gehörlosenuntertitel (Teletext Seite 149) an."Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" ist eine Produktion von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1."Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" - am Samstag, 24. Juli 2021, um 20:15 Uhr live in SAT.1Pressekontakt:Petra Dandl, Christiane MaskeCommunications & PRShow & Comedy / News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169, 1163email: petra.dandl@seven.onechristiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneSAT.1 Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4972574