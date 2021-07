DJ EU erlaubt Staatshilfe für Fluggesellschaft KLM

Von Olivia Bugault

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat ihre Genehmigung für eine Beihilfe in Höhe von 3,4 Milliarden Euro bestätigt, die der niederländische Staat der Airline KLM gewährt. "Die Europäische Kommission hat nach den EU-Beihilfevorschriften eine niederländische Beihilfemaßnahme in Höhe von 3,4 Milliarden Euro erneut genehmigt, die aus einer staatlichen Bürgschaft für Darlehen und einem nachrangigen staatlichen Darlehen an KLM besteht, um dem Unternehmen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus dringend benötigte Liquidität zu verschaffen", teilte die Behörde mit.

Im Mai hatte das Gericht der Europäischen Union ein Urteil gefällt, das eine frühere Genehmigung für das finanzielle Rettungspaket aufhob. Das Gericht argumentierte damals, dass die Europäische Kommission nicht nachweisen konnte, dass frühere Hilfen in Höhe von 7 Milliarden Euro, die der französische Staat der anderen Tochtergesellschaft von Air France-KLM gewährt hatte, nicht auch KLM zugutekamen. KLM ist eine Tochtergesellschaft von Air France-KLM.

