Die Furcht vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in vielen Ländern der Welt sorgt an den Aktienmärkten am Montag für Verkäufe. Auch der deutsche Aktienmarkt ist auf Talfahrt gegangen. Der Leitindex DAX weitete am Montagmittag seine jüngsten Verluste deutlich aus und sackt auf das Niveau von Mai ab. Die Anleger meiden zu Wochenbeginn jedes Risiko, erklärte der Analyst Neil Wilson von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...