Der Umsatz der Post stieg bis Juni um 28,4 Prozent auf 1,26 Mrd. Euro, ohne Aras Kargo um 12,0 Prozent. Das Betriebsergebnis (EBIT) verdoppelte sich im Halbjahr nach vorläufigen Angaben auf 103 Mio. Euro und soll im Gesamtjahr 2021 zumindest 20 Prozent höher als 2020 ausfallen, erklärte die Post am Montag. In der Division Brief & Werbepost legten die Umsatzerlöse im Halbjahr um 3,0 Prozent auf 608 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...