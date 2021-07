Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf weiter an Boden verloren. Gegen 14.20 Uhr tendierte der heimische Leitindex ATX mit satten Verlusten von 2,49 Prozent bei 3.310,02 Punkten. Der ATX Prime gab ebenso klar um 2,16 Prozent auf 1.687,71 Einheiten nach.Europaweit dominierten an den Börsen zum Wochenauftakt die negativen Vorzeichen. Vorbörslich werden auch in New York Verluste erwartet. Laut Marktbeobachtern ...

