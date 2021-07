DJ Merck investiert 270 Mio EUR in Forschungs- und Weiterbildungszentrum

FRANKFURT (Dow Jones)--Merck wird an seinem Unternehmenssitz in Darmstadt 270 Millionen Euro in ein neues Forschungszentrum für den Unternehmensbereich Healthcare sowie in ein neues Aus- und Weiterbildungszentrum investieren.

Das Healthcare-Forschungszentrum soll ab 2025 bezogen werden und Platz für mehr als 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bieten. Das Aus- und Weiterbildungszentrum soll 2024 bezogen werden. Beide Gebäude sind nachhaltig konzipiert und sollen gegenüber konventionellen Gebäuden einen um mehr als 60 Prozent reduzierten Energieverbrauch haben.

Die Baumaßnahmen sind Teil der im März 2019 bekannt gegebenen Vereinbarung, derzufolge die Merck KGaA bis 2025 in Darmstadt 1 Milliarde Euro investieren will.

July 19, 2021

