Der Lithium-Lieferant Vulcan Energie aus Deutschland hat angsichts des wachsenden Elektroauto-Booms einen Gang an die Börse ins Auge gefasst. "Derzeit ziehen wir eine Erstnotierung an der Börse in Frankfurt in Betracht, denn wir verspüren viel Interesse von Investoren in Europa", sagte der Chef der Vulcan Energie Ressourcen GmbH, Horst Kreuter,...

Den vollständigen Artikel lesen ...