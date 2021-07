Paris (www.fondscheck.de) - OFI Asset Management setzt seine Vertriebstätigkeit mit zwei neuen Partnern in Deutschland und Österreich fort, so OFI Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das sechsköpfige Team von Active Fund Placement mit Sitz in Frankfurt übernimmt seit 1. Juli 2021 den Vertrieb der von OFI in Deutschland zugelassenen Fonds. Das Team verfügt über ein weit verzweigtes Kundennetzwerk und langjährige Erfahrung in der Asset-Management- Branche. Zielgruppe sind weiterhin semi-institutionelle und institutionelle Kunden wie Family Offices, Dachfondsmanager, Vermögensverwalter, Privatbanken, Universalbanken, Stiftungen und Versicherungen. Schwerpunkte werden OFIs Fondsexpertise im Bereich Rohstoffe, ESG und Impact Investing sein. ...

