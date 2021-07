NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle sieht sich dank der Erholung der Konjunktur nach dem Corona-Schock auf Kurs. "Wir liegen auch zur Jahresmitte im Plan. Die positive Entwicklung zum Jahresauftakt hat sich im zweiten Quartal fortgesetzt", sagte Vorstandschef Thomas Olemotz in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der "Börsen-Zeitung". Für Unsicherheit sorgt jedoch die allgemeine Knappheit bei Computerchips. Ob Bechtle seine Prognose für 2021 bei der Vorlage der Zwischenbilanz am 12. August anhebt, ließ Olemotz offen. Man werde sie jedoch "erneut überprüfen". Ein wenig Vorfreude scheint das bei einigen Anlegern an der Börse indes geweckt zu haben. Die Aktien verringerten ihr Minus auf zuletzt 0,6 Prozent, während der MDax um rund zwei Prozent absackte.

Bisher hat der Vorstand für Umsatz und Vorsteuergewinn eine Steigerung im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. "Unter Risikoaspekten ist unsere Prognose für 2021 ausgewogen", sagte Olemotz. Auch die IT-Branche spüre den Engpass bei Halbleitern deutlich. Ihm zufolge führt dies zu "teilweise erheblichen Lieferschwierigkeiten"./stw/mis