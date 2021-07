Robinhoods Milliarden-IPO nimmt Formen an. Der Neo-Broker hat am Montag seine SEC-Unterlagen aktualisiert und Angaben zur angestrebten Preisspanne sowie zur Zahl der Aktien gemacht, die platziert werden sollen. Damit ist auch klar: Robinhood will eine Bewertung im mittleren zweistelligen Milliarden-Bereich.Bis zu 2,3 Milliarden Dollar will der Neo-Broker mit dem Börsengang einsammeln. Dazu sollen 55 Millionen Aktien zwischen 38 und 42 Dollar das Stück verkauft werden. Am oberen Ende würde das Unternehmen ...

