Am Freitag näherte sich der Dow Jones bis auf zwei Punkte seinem bisherigen Allzeithoch. Dann drehte jedoch die Stimmung und er ging schließlich 0,9 Prozent schwächer aus dem Handel. Auf Wochensicht gab der Dow damit rund ein halbes Prozent ab. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Ethereum, Netflix, Tesla, Amazon, Thermo Fischer, Target und Xpeng. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.