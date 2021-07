Der Wochenstart steht unter keinem guten Stern. Die Börsen in Asien und auch hierzulande haben die schwachen Vorgaben von der Wallstreet weiter aufgegriffen. Dabei nimmt der Pessimismus schon wieder Rekordstände an. Allein in den letzten sieben Tagen stiegen die Put-Optionen um 56% auf ein Zwei-Jahreshoch. Aus antizyklischer Sicht spricht das aber eher dafür, dass das weitere Abwärtsrisiko überschaubar ist. Warum? Das erklärt Ihnen heute Jürgen Schmitt. Dazu gibt es die wichtigsten Infos und Termine wie gewohnt von Mick Knauff, direkt von der Börse in Frankfurt. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.n.