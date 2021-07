Der österreichische Standardwerte-Index (ATX) geht heute ähnlich tief in die Knie wie das deutsche Börsenbarometer DAX. So verliert der ATX rund zwei Prozent. Unter den Top 5 ist mit Mayr-Melnhof ein Wert, der mit einem kleinen Minus relativ gesehen positiv auffällt - und der zudem langfristige Chancen verspricht.So steht der weltgrößte Konzern für Verpackungskartons kurz vor dem Sprung in eine neue Dimension: Keiner profitiert so direkt von der Verpackungslawine rund um die Welt - und hat in den ...

