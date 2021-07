Mainz (ots) - Spannung plus mallorquinisches Urlaubsfeeling - für diese Kombi steht "The Mallorca Files" in ZDFneo. Das neoriginal ist ab Donnerstag, 22. Juli 2021, 21.35 Uhr, zu sehen. Die zweite Staffel der deutsch-britischen Krimiserie umfasst sechs neue Folgen, die als Deutschlandpremiere und wöchentlich in Doppelfolgen zu sehen sind. Alle Folgen sind ab Donnerstag, 22. Juli 2021, 10.00 Uhr, drei Monate lang in der ZDFmediathek verfügbar.Max Winter (Julian Looman) und Miranda Blake (Elen Rhys) sind wieder im Einsatz. Der deutsche Sonnyboy und die ehrgeizige Engländerin arbeiten als Ermittler-Duo auf der balearischen Ferieninsel Mallorca. So unterschiedlich die beiden auch sind, so eingespielt sind sie inzwischen miteinander. Sie ermitteln überall dort, wo ihre Landsleute im Ferienparadies Mallorca kriminell werden. Ob Mord, Totschlag, Betrug oder Entführung - die zwei sind wahre Profis und den Tätern immer einen Schritt voraus. Schneller als die Polizei erlaubt sind Max und Miranda außerdem, wenn es darum geht, der strengen Kontrolle ihrer Chefin Inés Villegas (María Fernández-Ache) zu entkommen. Dann nehmen sie sich gerne die Freiheit, Dienstvorschriften zu umgehen. Ihr Credo: Was der Gerechtigkeit dient, kann doch nicht falsch sein.Jede "The Mallorca Files"-Episode erzählt einen abgeschlossenen Fall. In der ersten Folge der zweiten Staffel, "Der Maestro", wird der berühmte Opernsänger José Castaña (Carlos Magnusson) auf einer After-Show-Party erstochen. Niemand hat den Täter gesehen. Über hundert Personen kommen als mögliche Täter in Betracht. Verdächtig sind zunächst sowohl die Witwe Domenica (Cristina Castaño) als auch Josés Anwältin Julia (Florencia Nocetti). Als Miranda und Max sich schon so gut wie sicher sind, wer hinter der Tat steckt, gibt es eine unerwartete Wendung. Eine junge Sängerin nimmt sich das Leben. Grund dafür, so scheint es, ist der verstorbene Sänger. Im Zuge der Ermittlungen kommt heraus, dass José diverse Liebschaften hatte. Ist sein Tod etwa ein amouröser Racheakt?Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/themallorcafilesPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/the-mallorca-files-1/"The Mallorca Files" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/the-mallorca-fileshttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4972739