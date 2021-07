Volkswagen sieht sich zur bevorstehenden Hauptversammlung massiver Kritik von Investoren und Kleinaktionären ausgesetzt. Die Fondsgesellschaft Union Investment kündigte an, dem Aufsichtsrat bei der Aktionärsversammlung am Donnerstag die Entlastung zu verwehren. Grund sei die nach wie vor schlechte Corporate Governance, teilte Union Investment am...

Den vollständigen Artikel lesen ...