Dannenberg (ots) - Er sieht seinen Beruf als seine Lebensaufgabe und liebt es, Menschen zu neuer Gesundheit zu verhelfen: Der Heilpraktiker Roland Parbs möchte Menschen mit seinen Behandlungsmethoden neuen Mut und eine bessere Gesundheit schenken.Seit über 40 Jahren besteht seine eigene Praxis im Wendland. Er hat zusätzlich zu mehreren Semestern Medizinstudium und einer Heilpraktiker Ausbildung auch eine Diplomausbildung in traditioneller chinesischer Medizin sowie spezielle Ausbildungen in den Bereichen Schmerztherapie und Entspannungstechniken absolviert.Gerade falls Sie auf der Recherche nach "Akupunktur und TCM Schmerztherapie Dannenberg " sind, haben Sie mit Spezialist Roland Parbs den goldrichtigen Partner gefunden.Der Spezialist für Akupunktur und TCM Schmerztherapie Roland Parbs ist sich sicher: perfekte Gesundheit und Lebensfreude sind möglich! Mit seinen Methoden hilft er Menschen, sowohl ihre körperliche, als auch psychische und seelische Gesundheit nachhaltig zu verbessern und wieder herzustellen.Einen großen Teil von Rolands Behandlung stellt die chinesische Medizin dar. Darunter fallen speziell die Akupunktur (https://heilpraxis-parbs.now.site) und TCM. Mit Akupunktur können sehr vielfältige Beschwerden behandelt werden, unter anderem Schmerzen, Schlafstörungen, psychische Beschwerden wie Symptome in Folge von Stress, Unruhe und viele mehr. Auch vegetative Störungen können verbessert werden. Zusätzlich zu der Akupunktur kommt die Bioresonanz- und die Magnetfeldtherapie zum Einsatz. Auch Ultraschall, Schröpfen und Singulett, eine besondere Sauerstofftherapie werden unterstützend eingesetzt.Roland Parbs, Spezialist für Akupunktur, nutzt neben konservativen diagnostischen Maßnahmen wie z. B. Blutdruckmessungen auch viele alternative Untersuchungen zur Diagnosestellung. Mit modernsten Geräten arbeitet der Heilpraktiker und nutzt zum Beispiel die HRV-Messung (Herzratenvariabilität), eine Methode des "Goldstandards", um die Gesundheit von Herz und Nervensystem zu untersuchen. Bei der HRV-Messung wird die Abweichung der Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Herzschlägen gemessen. Dabei gilt, dass je größer die Varianz ist, desto leistungsbereiter ist der Körper. Der HRV-Wert ist von Mensch zu Mensch und von Tageszeit zu Tageszeit sehr unterschiedlich und sollte individuell gedeutet werden.Auch die Irisdiagnose spielt eine große Rolle bei der Diagnosefindung in der Praxis von Roland. Er kann mit dieser Methode Rückschlüsse über die vergangene, die derzeitige und die zukünftige Gesundheit ziehen. Die Technik gibt sowohl über die psychische, als auch über die körperliche Gesundheit Klarheit. Die Farbe der Augen gibt dabei Aufschluss über die Konstitution des Menschen. Man unterscheidet dabei drei verschiedene Konstitutionen: Menschen mit blauen oder grauen Augen sind besonders anfällig für Krankheiten des Lymphsystems und der Muskeln, bei braunen Augen konnte eine Neigung zu Erkrankungen des Kreislaufs und Blutes festgestellt werden und bei grün-braunen Augen sind Leber- und Magenbeschwerden häufig. Dem Heilpraktiker hilft die Diagnose der Konstitutionen bei der weiteren Behandlung.Auch noch weitere Behandlungstechniken gehören zu den Gebieten von Roland Parbs (https://heilpraxis-parbs.now.site), ihm ist es aber vor allem wichtig, dass der Patient sich wohlfühlt und dass die Behandlung zu einer anhaltenden Besserung der Beschwerden führt.Mehr Information, auch zum Themenkreis "Akupunktur und TCM Schmerztherapie Dannenberg ", erlangen Sie unter https://heilpraxis-parbs.now.site