Der Ausverkauf an den Aktienmärkten am Montag macht auch vor der Wall Street nicht halt. Eine halbe Stunde nach Handelseröffnung verliert Leitindex Dow Jones 2,1 Prozent oder rund 740 Zähler und fällt damit unter die Marke von 34.000. S&P 500 und Nasdaq Composite verlieren nicht ganz so stark. Es ist kein guter Tag für die Börsenbullen. Der DAX ist in der Zwischenzeit um knapp drei Prozent gefallen, beim Dow Jones sind es 2,1 Prozent. Der US-Leitindex hat mit dem Kurssturz heute mehrere Unterstützungen ...

