FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Vossloh haben am Montag von positiven Aussagen des Bahntechnikunternehmens zum Gesamtjahr profitiert. Zeitweise gelang es ihnen sogar, sich von ihren bald fünfprozentigen Verlusten fast vollständig zu erholen. Zuletzt stand dann allerdings wieder ein Minus von 2,7 Prozent auf 40,30 Euro zu Buche.

Vossloh hob am Nachmittag die Jahresumsatzprognose an und bestätigte seine Profitabilitätserwartungen. So wird weiterhin eine Ebit-Marge von 7 bis 8 Prozent prognostiziert. Im ersten Halbjahr habe diese bei 9,2 Prozent gelegen, hieß es zudem./ck/he