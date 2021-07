BioNTech kauft Entwicklungsplattform für Zelltherapie

Werbung



Am heutigen Montag gab der Mainzer Pharmakonzern BioNTech bekannt, eine Entwicklungsplatt-form für eine Zelltherapie vom US-amerikanischen Unternehmen Kite zu kaufen. Darüber hinaus übernimmt BioNTech eine Produktionsstätte in den USA. Der Deal soll bis Ende Juli abgeschlos-sen sein.



Der Pharmakonzern BioNTech baut seine Expertise im Bereich der Krebsforschung weiter aus und übernimmt die Entwicklungsplattform des US-Unternehmens Kite. Das gab das Mainzer Unternehmen heute in einer Pressemitteilung bekannt. Kite gehört seit 2017 zur Gilead-Gruppe und ist auf die Zell-therapie spezialisiert. Mit der von BioNTech übernommenen Technologie sollen zukünftig Immunthera-pien entwickelt werden, die das körpereigene Immunsystem des Patienten umleiten und somit Tumore erkennen und adressieren. Neben der Entwicklungsplattform kauft das deutsche Biotechnologieunter-nehmen zudem eine Produktionsstätte für klinische Produktkandidaten im US-amerikanischen Gaithersburg. Die Produktionsstätte soll die Herstellungskapazitäten für klinische Studien in den USA stärken sowie die bestehenden Kapazitäten für Zelltherapien in Deutschland unterstützen. "Die Ent-wicklung von individualisierten Krebstherapien ist das Herzstück von BioNTech. Die Übernahme der Produktionsstätte sowie der individualisierten TCR Plattform von Kite ermöglicht es uns, die klinische Entwicklung unserer Zelltherapien in den USA zu beschleunigen und die Entwicklung individualisierter Zelltherapien weiter federführend voranzutreiben", so Mitbegründer und CEO Ugur Sahin. Die Kite-Angestellten sollen alle einen Arbeitsvertrag von BioNTech erhalten. Zusätzlich plant der Pharmakon-zern weitere Mitarbeiter einzustellen. Über eine Kaufsumme wird derweil nicht berichtet.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?