HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 451,90 Franken belassen. Die Flutkatastrophe mit bislang 188 Toten habe Deutschland allem Anschein nach am stärksten getroffen, wenngleich er auch mit Versicherungsansprüchen in der Schweiz, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden rechne, schrieb Analyst Michael Huttner in einer ersten Reaktion zur europäischen Versicherungsbranche am Montag. Nach einer Periode mit relativ wenigen Ansprüchen in der ersten Jahreshälfte, seien die Fluten ein negativer Auftakt für das dritte Quartal. Zu den am stärksten betroffen Versicherern zählen ihm zufolge Allianz , Axa , Generali , Talanx und Zurich./ck/he



