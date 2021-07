Seit unserem jüngsten Hintergrundgespräch mit CEO Boris Polenske im Juni (HIER) verfolgen wir die Aktie von 123fahrschule noch intensiver als bislang. Und so ist es durchaus eine Erwähnung wert, dass die Kölner bei ihrer Expansionsstrategie - neben Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Berlin - nun auch den Schritt Richtung Süden gehen und im Münchner Stadtteil Pasing eine ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: 123fahrschule, Schaltbau Holding appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...